Игрок НБА Егор Дёмин объяснил, почему выбрал академию «Реала»

Игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин объяснил, почему в своё время выбрал академию мадридского «Реала». Баскетболист отметил, что после успехов в московской школе «Тринта» и интереса со стороны зарубежных команд именно испанский клуб стал для него приоритетом.

— Москва — Мадрид — Юта. Как получилось, что ты выбрал именно такой путь в НБА?

— Я начинал в московской школе «Тринта». Мы выиграли три чемпионата России по своему возрасту. В последних двух турнирах я получил [звание] MVP. Начали прикидывать с родителями, как выходить на следующий уровень.

Изначально даже не думали об иностранных командах. Были варианты из России, но когда появился интерес из-за рубежа… Школа мадридского «Реала» сразу стала приоритетом. Съездили на одну тренировку в Мадрид. Им всё понравилось, мне тоже. Вот и остался, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».

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