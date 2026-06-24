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«Ментально мучился больше, чем физически». Егор Дёмин прояснил характер травмы

«Ментально мучился больше, чем физически». Егор Дёмин прояснил характер травмы
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Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о характере своей травмы. По словам баскетболиста, в период восстановления он испытывал скорее ментальные трудности, чем физический дискомфорт.

— Сильно переживал из-за повреждения?
— Ментально мучился больше, чем физически. По ходу сезона я не мог играть на 100%. Может, только на 85%. Не хочу, чтобы это воспринимали как оправдание, но дискомфорт мешал. Так что решили не доигрывать сезон, а вылечиться, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Дёмин досрочно завершил прошедший сезон НБА из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом. В своём дебютном сезоне в североамериканской лиге Егор принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи. Россиянин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».
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