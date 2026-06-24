Егор Дёмин рассказал, как девушки ему пишут в соцсетях

20-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о внимании к нему в социальных сетях. По словам баскетболиста, он получает сообщения от девушек, однако полностью сосредоточен на карьере.

— Тебе часто пишут девушки в соцсетях?

— Да, как и любому игроку НБА, но я не буду общаться с девушками в формате социальных сетей. Это ред флаг, и я сейчас полностью сфокусирован на баскетболе и развитии, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».

Главные спортивные новости дня: