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Егор Дёмин рассказал, как девушки ему пишут в соцсетях

Егор Дёмин рассказал, как девушки ему пишут в соцсетях
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20-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о внимании к нему в социальных сетях. По словам баскетболиста, он получает сообщения от девушек, однако полностью сосредоточен на карьере.

— Тебе часто пишут девушки в соцсетях?
— Да, как и любому игроку НБА, но я не буду общаться с девушками в формате социальных сетей. Это ред флаг, и я сейчас полностью сфокусирован на баскетболе и развитии, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».
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