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Егор Дёмин назвал штат США, где за NCAA следят больше, чем за НБА

Егор Дёмин назвал штат США, где за NCAA следят больше, чем за НБА
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Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о популярности студенческого баскетбола в США. По словам россиянина, игроков NCAA в отдельных регионах страны могут узнавать не меньше, чем баскетболистов НБА.

— Для России студенческая лига звучит как что-то местечковое, но для США — крутой и масштабный турнир?
— Университетских игроков могут узнавать даже больше, чем профессиональных. Где-то реально следят за студенческой лигой больше, чем за НБА. Особенно в Юте. Мы базировались не в Солт-Лейке, где базируется «Джаз», а в Прово — то есть в 45 минутах езды. Люди, которые там живут, следят целенаправленно за университетом. У нас была одна из самых больших арен — 19 тыс. зрителей. Каждый матч — аншлаг, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».
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