Егор Дёмин — о произношении «ё» американцами в его фамилии: тяжело идёт

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как в США произносят его фамилию. По словам баскетболиста, американцам непросто даётся правильное звучание, однако он старается объяснять корректный вариант с буквой «ё».

— В этом плане думал про букву «ё» — первый элемент русского языка на джерси команд НБА?

— Для меня эта буква на спине — продвижение нашего языка в какой-то степени. «Ё» на международной платформе запоминается.

— У кого-то в США вообще получается произнести твою фамилию?

— Тяжело идёт, но по возможности приспосабливаются. Многие меня до сих пор называют через «е» — Демин. Не могу сказать, что это так уж неправильно, но, само собой, придерживаюсь варианта с «ё» и говорю об этом людям, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».

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