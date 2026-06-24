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Новичок «Чикаго»: в истории клуба уже есть один величайший. Настала пора для другого

Новичок «Чикаго»: в истории клуба уже есть один величайший. Настала пора для другого
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19-летний тяжёлый форвард, выбранный под четвёртым номером на драфте-2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) командой «Чикаго Буллз», американец Калеб Уилсон намекнул, что стремится войти в историю, как ещё один величайший игрок в истории «быков» наравне с легендарным соотечественником Майклом Джорданом.

«Хочу стать величайшим игроком всех времён. В истории [клуба] уже есть один величайший. Теперь настала пора для другого», — приводит слова Уилсона аккаунт NBACentral в социальной сети Х.

Во время учёбы в университете Калеб выступал за команду «Северная Каролина Тар Хилз» в АСС (Атлантическая прибрежная конференция).

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