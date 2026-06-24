Новичок «Голден Стэйт» Лендеборг: раньше я терпеть не мог Стефа Карри

Новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг признался, что в детстве не был поклонником лидера команды Стефена Карри и даже болел против него.

«Для меня это словно замкнутый круг. Говорю это каждый раз, когда мне задают этот вопрос, но в 2016 году я был большим фанатом Кайри Ирвинга. Поэтому терпеть не мог Стефа Карри.

А теперь у меня будет возможность играть с ним в одной команде. И при этом я уже многому у него научился. Для меня это очень многое значит.

Встречался с ним несколько раз. Он замечательный человек, очень искренний парень. И для меня будет честью наблюдать за тем, что он делает, уже находясь рядом с ним каждый день. Я очень взволнован», — приводит слова Лендеборга аккаунт Underdog NBA в социальной сети Х.

Напомним, Лендеборг был выбран «Уорриорз» на драфте под 11-м номером.