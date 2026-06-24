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Приморское «Динамо» продлило контракт с одним из лидеров команды

Приморское «Динамо» продлило контракт с одним из лидеров команды
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Приморское «Динамо» объявило о продлении контракта с американским защитником Дакуаном Смитом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027, сообщает пресс-служба клуба.

Баскетболист присоединился к команде летом 2025 года и быстро стал одним из ключевых игроков клуба. В своём дебютном сезоне Смит помог «Динамо» выиграть регулярный чемпионат Суперлиги, а также завоевать бронзовые медали «Финала четырёх» Кубка России.

В минувшем сезоне американец провёл 34 матча в Суперлиге, набирая в среднем 16,5 очка, делая 3,7 подбора и 3,4 передачи за игру. Смит стал вторым бомбардиром команды и лидером чемпионата по количеству реализованных трёхочковых бросков.

До переезда в Россию Смит выступал в NCAA, а также провёл сезон в составе латвийского клуба «Валмиера Гласс/ВиА».

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