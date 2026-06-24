Легионер из США покинул «Енисей»

28-летний американский разыгрывающий защитник Мэтт Коулмэн покинет красноярскую команду «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «Енисея»

«Красноярск стал для меня домом вдали от дома. Город, болельщики, однокомандники — искренне наслаждался этим годом в «Енисее». Были взлёты и падения, но мы сохранили боевой дух, страсть и благодарность. Это не прощание, а «до встречи». Спасибо за всё, «Енисей». Навсегда в моём сердце», — приводит слова Коулмэна пресс-служба «Енисея».

В прошедшем сезоне Мэтт вошёл в число лучших ассистентов Единой лиги ВТБ, в среднем отдавая 5,1 результативной передачи за матч. Также Коулмэн набирал 11,1 очка, совершал 2,8 подбора и 1,1 перехвата за 29 минут на площадке.