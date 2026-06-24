Кущенко рассказал, что в турнире Basket Cup сыграют две зарубежные команды

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что в новом розыгрыше Winline Basket Cup примут участие два иностранных клуба.

«Это очень важно для Лиги ВТБ — быть в международной повестке. Последние проекты, которые у нас недавно появились, являются очень яркими и для Европы. Мы выехали в Белград на Суперкубок и показали, как можно организовывать матчи. И это очень многие отметили. Как тренеры участвовавших европейских команд, так и болельщики, эксперты.

Также мы благодарны нашему партнёру Winline, что мы оставляем внутрисезонный Кубок. Будут две зарубежные команды, которые объявим, когда появится расписание их внутренних чемпионатов», — приводит слова Кущенко пресс-служба лиги.

Ранее Единая лига подтвердила проведение Basket Cup в сезоне-2026/2027. Турнир пройдёт с октября по март и завершится «Финалом четырёх».