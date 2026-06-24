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Илона Корстин рассказала об изменениях формата сезона в Единой лиге

Илона Корстин рассказала об изменениях формата сезона в Единой лиге
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала об изменении проведения формата чемпионата.

«Мы пообщались с нашими клубами и приняли решение об изменении формата. У нас будет 12 команд в Единой лиге, также продолжим внутрисезонный Basket Cup, который пройдёт параллельно с регулярным чемпионатом. Формат подразумевает два этапа с дальнейшим разделением на группы — нам он кажется оптимальным. На первом этапе каждый сыграет с каждым. Дальше деление на группы «А» и «Б», где команды будут играть уже между собой. Первая шестёрка автоматически в плей-офф, во второй будет плей-ин.

Всё это даст возможность командам из второй шестёрки побороться за выход в плей-офф. Мне кажется, что это интересный формат. Он добавляет интереса и адреналина, увеличивает количество матчей. Дальше плей-офф. Серия за третье место сокращена, она будет играться до двух побед», — приводит слова Корстин пресс-служба организации.

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