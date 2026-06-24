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Новичок «Оклахомы» отреагировал на прозвище «сдерживающий Вембаньяму»

Новичок «Оклахомы» отреагировал на прозвище «сдерживающий Вембаньяму»
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Новичок «Оклахома-Сити Тандер» Адай Мара прокомментировал прозвище «сдерживающий Вембаньяму», которое некоторые болельщики уже начали использовать в его адрес, говоря о возможном противостоянии с центровым «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой.

«Очевидно, Виктор Вембаньяма — великий игрок. Он станет очень серьёзным испытанием, но я с нетерпением жду этого вызова. Наверное, как говорится, если по сценарию мне придётся его останавливать, постараюсь это сделать.

Я готов к этому вызову. Правда, пока не знаю, как именно, но что-нибудь придумаю», — приводит слова Мары аккаунт NBA Base в социальной сети Х.

Отметим, рост баскетболиста «Оклахомы» составляет 221 сантиметр, у центрового «Спёрс» — 224 сантиметра.

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