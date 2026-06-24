Мэджик Джонсон назвал двух лучших игроков в НБА в данный момент, не упомянув Дончича

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон назвал двух лучших игроков в чемпионате в данный момент.

«Люди будут говорить о Яннисе Адетокунбо, это правильно, поскольку он и Никола Йокич — два лучших игрока в лиге. Эта первая линия в «Майами» с Бэмом Адебайо, Яннисом Адетокунбо и Бобби Портисом будет потрясающей, а смотреть за ними будет увлекательно», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Мэджик Джонсон объяснил, когда руководству «Лос-Анджелес Лейкерс» следует решить вопрос с Леброном Джеймсом.