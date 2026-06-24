Лендеборг не смог сдержать слёз после выбора на драфте НБА

Форвард Яксель Лендеборг эмоционально отреагировал на выбор под 11-м номером драфта НБА 2026 года командой «Голден Стэйт Уорриорз». Во время интервью телеканалу ESPN игрок со слезами на глазах отвечал на вопросы журналиста.

«Я не заслуживаю находиться здесь прямо сейчас. Не могу в это поверить… Я оказался здесь благодаря своей маме. Она верила в эту мечту, подталкивала меня вперёд, заставляла выйти в большой мир и стать мужчиной.

Поэтому каждый день давал себе обещание быть мужчиной и становиться лучше как человек», — приводит слова Лендеборга ESPN.

Под первым номером «Вашингтон Уизардс» выбрал Эй Джея Дибанцу.