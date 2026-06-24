«Даже не вопрос — он один из лучших менеджеров в истории НБА». Мэджик — о Пэте Райли

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон восторженно высказался в адрес президента клуба «Майами Хит» Пэта Райли, отреагировав, таким образом, на переход греческого тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс» в «Майами».

«Посмотрите, сколько громких трансферов и подписаний свободных агентов провернул мой бывший тренер в «Лейкерс» и один из моих лучших друзей, Пэт Райли — Леброн Джеймс, Шак, Джимми Батлер, Алонзо Моурнинг, Рэй Аллен и теперь Яннис Адетокунбо. И, конечно, он задрафтовал легендарного Дуэйна Уэйда! Это даже не вопрос, он один из лучших менеджеров в истории НБА!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.