Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Рыжов и «Зенит» расторгли контракт по соглашению сторон

Егор Рыжов и «Зенит» расторгли контракт по соглашению сторон
Комментарии

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о расторжении контракта с центровым Егором Рыжовым по соглашению сторон. В рамках договорённости петербургский клуб получит денежную компенсацию.

Сезон-2025/2026 воспитанник «Зенита» провёл на правах аренды в составе красноярского «Енисея». В Единой лиге ВТБ 21-летний центровой принял участие в 41 матче, 28 раз выходил в стартовом составе и в среднем набирал 11,7 очка и 5,9 подбора за игру. Также на счету игрока в среднем одна результативная передача и 0,5 перехвата с коэффициентом полезности «+13,7».

«Зенит» поблагодарил баскетболиста и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Читайте далее:
«Валенсия» интересуется легионером «Зенита» — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android