Егор Рыжов и «Зенит» расторгли контракт по соглашению сторон

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о расторжении контракта с центровым Егором Рыжовым по соглашению сторон. В рамках договорённости петербургский клуб получит денежную компенсацию.

Сезон-2025/2026 воспитанник «Зенита» провёл на правах аренды в составе красноярского «Енисея». В Единой лиге ВТБ 21-летний центровой принял участие в 41 матче, 28 раз выходил в стартовом составе и в среднем набирал 11,7 очка и 5,9 подбора за игру. Также на счету игрока в среднем одна результативная передача и 0,5 перехвата с коэффициентом полезности «+13,7».

«Зенит» поблагодарил баскетболиста и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.