Тренер «Миннесоты» Финч: Нори волновали не деньги, а шанс

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч прокомментировал уход своего первого ассистента Майки Нори, который возглавил «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Жаль, что успех Майки ушел в тень на фоне его контракта. Это личное решение. Деловое. Вопрос между ним, клубом и агентом. В лиге 30 таких позиций. Получить ее тяжело. Она дает очень многое. Его волновали не деньги, а шанс. Мы твердим об этом подходе всем нашим парням. Возможности важнее денег. Надо ставить на себя. Особенно, когда ты пришел со стороны. Мы не играли в Каролине или в Дьюке.

У нас был другой путь. Надо рисковать. Очень рад за него. Главное изменение будет в том, что эта должность меньше касается баскетбола и больше относится к лидерской. Он природный лидер. Он верит людям вокруг и будет хорош в плане делегирования полномочий. Не занимается микроменеджментом. Он позволит людям вокруг реализовать себя», – приводит слова Финча New York Times.