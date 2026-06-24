Джейсон Кидд назвал топ-5 величайших игроков в истории НБА, не упомянув Бёрда и Мэджика

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2010/2011, а также бывший главный тренер техасской команды «Даллас Маверикс» американец Джейсон Кидд назвал топ-5 величайших игроков в истории чемпионата, сообщает Fadeaway World.

Топ-5 величайших игроков в истории НБА по версии Джейсона Кидда:

1. Майкл Джордан.

2. Леброн Джеймс.

3. Коби Брайант.

4. Стефен Карри.

5. Никола Йокич.

Кидд является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (1996, 1998, 2000, 2001-2004, 2007, 2008, 2010), дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной США (2000, 2008), а после окончания игровой карьеры Джейсон возглавлял такие команды НБА, как «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс».