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Джейсон Кидд назвал топ-5 величайших игроков в истории НБА, не упомянув Бёрда и Мэджика

Джейсон Кидд назвал топ-5 величайших игроков в истории НБА, не упомянув Бёрда и Мэджика
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2010/2011, а также бывший главный тренер техасской команды «Даллас Маверикс» американец Джейсон Кидд назвал топ-5 величайших игроков в истории чемпионата, сообщает Fadeaway World.

Топ-5 величайших игроков в истории НБА по версии Джейсона Кидда:

1. Майкл Джордан.
2. Леброн Джеймс.
3. Коби Брайант.
4. Стефен Карри.
5. Никола Йокич.

Кидд является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (1996, 1998, 2000, 2001-2004, 2007, 2008, 2010), дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной США (2000, 2008), а после окончания игровой карьеры Джейсон возглавлял такие команды НБА, как «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс».

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