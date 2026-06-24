Джейсон Кидд назвал топ-5 величайших игроков в истории НБА, не упомянув Бёрда и Мэджика

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2010/2011, а также бывший главный тренер техасской команды «Даллас Маверикс» американец Джейсон Кидд назвал топ-5 величайших игроков в истории чемпионата, сообщает Fadeaway World.
Топ-5 величайших игроков в истории НБА по версии Джейсона Кидда:
1. Майкл Джордан.
2. Леброн Джеймс.
3. Коби Брайант.
4. Стефен Карри.
5. Никола Йокич.
Кидд является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (1996, 1998, 2000, 2001-2004, 2007, 2008, 2010), дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной США (2000, 2008), а после окончания игровой карьеры Джейсон возглавлял такие команды НБА, как «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс».