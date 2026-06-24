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Эй Джей Дибанца: всегда хотел быть 1-м номером драфта, как Леброн Джеймс и Купер Флэгг

Эй Джей Дибанца: всегда хотел быть 1-м номером драфта, как Леброн Джеймс и Купер Флэгг
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Американский форвард Эй Джей Дибанца, выбранный «Вашингтон Уизардс» под первым номером на драфте НБА 2026 года, поделился ожиданиями от игры в новой команде.

«Этот номер многое значит для меня. Всегда был первым по ходу школьной карьеры. Всегда хотел стать твёрдым первым номером, как Леброн Джеймс, Купер Флэгг, Аллен Айверсон и другие подобные парни. Знаю, что «Уизардс» жаждут побед. У них отличное молодое ядро состава, потенциал. Мой приход их ещё немного подтолкнёт. Переподписание Трея Янга, наличие Энтони Дэвиса и хороших ветеранов позволят команде претендовать на серьёзный успех», – приводит слова Дибанцы портал ESPN.

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