25-летний Владимир Карпенко продлил контракт с ЦСКА

25-летний российский разыгрывающий защитник Владимир Карпенко подписал новый двухлетний контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Воспитанник молодёжного ЦСКА выходил в качестве игрока основной команды на протяжении четырёх сезонов и суммарно провёл 81 матч в составе армейцев, четырежды выйдя в стартовой пятёрке. Владимир выступает под девятым номером.

В прошедшем регулярном сезоне Единой лиги ВТБ российский разыгрывающий защитник отметился в 34 встречах, в среднем набирая 3,1 очка, делая 0,9 подбора, отдавая 1,0 передачи, а также совершая 0,5 перехвата за 8,2 минуты.