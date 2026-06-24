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Экс-игрок НБА назвал «Оклахому» и «Сан-Антонио» главными победителями драфта НБА

Экс-игрок НБА назвал «Оклахому» и «Сан-Антонио» главными победителями драфта НБА
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Бывший игрок НБА и аналитик Джей Уильямс считает, что лучше всех на драфте НБА 2026 года сработали «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс».

«Они продолжают усиливать свою хватку над НБА. О чём мы много говорили в случае с «Оклахомой»? Как Чет Холмгрен выглядел в финале? Что происходило с Айзеей Хартенштайном, когда ему приходилось играть против Виктора Вембаньямы?

Теперь они получают парня по имени Адай Мара с размахом крыльев 224 сантиметра. Он очень талантлив, может дать глубину со скамейки и предоставить ещё одно большое тело для противостояния Вембаньяме.

А что касается «Сан-Антонио»? Мы много говорили о том, кто будет силовым игроком рядом с Вембаньямой. Когда в той серии играл Люк Корнет, это было заметно.

Теперь они получают Тарриса Рида, который привносит огромное количество физической мощи. Он выступал под руководством Дэна Хёрли в Коннектикуте и является настоящим монстром на подборе», — приводит слова Уильямса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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