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Тренер ЦСКА Пистиолис высказался о продлении контракта с защитником Карпенко

Тренер ЦСКА Пистиолис высказался о продлении контракта с защитником Карпенко
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о новом контракте защитника Владимира Карпенко. 25-летний баскетболист подписал с московской командой двухлетнее соглашение. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Владимир был неотъемлемой, хотя и часто недооценённой, частью успеха команды на протяжении последних нескольких лет. Он неизменно демонстрирует высокую трудовую этику и всегда выкладывается на полную, когда получает шанс. Рад продолжить наше сотрудничество и вместе стремиться к ещё большим высотам», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Карпенко принял участие в 34 встречах, набирая в среднем 3,1 очка, 0,9 подбора, одну передачу и 0,5 перехвата за восемь минут на площадке.

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Новости. Баскетбол
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