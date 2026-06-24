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Карпенко: для меня большая честь продолжить путь в лучшей команде страны

Карпенко: для меня большая честь продолжить путь в лучшей команде страны
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Защитник ЦСКА Владимир Карпенко прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с московским клубом.

«Для меня большая честь продолжить баскетбольный путь в лучшей команде страны, в команде, которая по-настоящему близка моему сердцу. Каждый сезон в красно-синих цветах становится для меня вызовом к проявлению своих лучших качеств, совершенствованию и максимальному вкладу для достижения самых высоких поставленных целей, следующий не будет исключением.

Благодарен руководству и главному тренеру за эту возможность и доверие! Спасибо нашим болельщикам за их безграничную поддержку! Также хочу сказать спасибо своей семье!» — приводит слова Карпенко пресс-служба ЦСКА.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Карпенко принял участие в 34 встречах, набирая в среднем 3,1 очка, 0,9 подбора, одну передачу и 0,5 перехвата за восемь минут на площадке.

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Комментарии
Новости. Баскетбол
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