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Винс Хантер покинет «Локомотив-Кубань» — источник

Винс Хантер покинет «Локомотив-Кубань» — источник
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Американский центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер покинет краснодарский «Локомотив-Кубань» в нынешнее межсезонье. Клуб активирует опцию выхода из соглашения с 31-летним баскетболистом. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

До перехода в «Локо» Хантер выступал за «Автодор», УНИКС и «Зенит». В составе казанцев он становился чемпионом Единой лиги в 2023 году, с петербуржцами завоевал серебро, а с краснодарцами — бронзовые медали.

В сезоне-2025/2026 Хантер провёл 53 матча. Он 38 раз выходил в стартовом составе, проводя на площадке в среднем 24 минуты. Его статистика: 11 очков, 5,4 подбора и 1,8 передачи за игру.

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