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Остин Ривз подпишет с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт — инсайдер

Остин Ривз подпишет с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт — инсайдер
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз подпишет с клубом новый четырёхлетний контракт на $ 185 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

28-летний Ривз провёл за «Лейкерс» пять сезонов. В прошлом чемпионате он набирал в среднем 23,1 очка, 4,6 подбора и 5,5 передачи, став вторым по результативности в команде после звёздного словенского разыгрывающего Луки Дончича (33,5 очка).

Напомним, Дончич в минувшем регулярном сезоне в составе «Лейкерс» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.

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