Защитник Макар Коновалов покинул «Локомотив-Кубань»

Российский защитник Макар Коновалов и «Локомотив-Кубань» договорились о прекращении контракта. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

«Спасибо Макару за время, проведённое в «Локо», и вклад в общие результаты команды. Желаем дальнейшего прогресса, ярких матчей и успехов в продолжении карьеры!» — говорится в официальном заявлении клуба.

В прошедшем сезоне Коновалов принял участие в 45 официальных матчах за красно-зелёных, набирая в среднем 3,8 очка, 1,2 подбора, 1,6 передачи и 0,4 перехвата за 12 минут на площадке.

24-летний защитник выступал за «Локомотив-Кубань» с 2025 года. Вместе с командой он стал бронзовым призёром Единой лиги в сезоне-2025/2026.