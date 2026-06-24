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Защитник Макар Коновалов высказался о своём уходе из «Локо»

Защитник Макар Коновалов высказался о своём уходе из «Локо»
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Российский защитник Макар Коновалов, покинувший «Локомотив-Кубань», обратился к клубу и болельщикам с благодарностью за прошедший сезон.

«Очень рад, что стал частью «Локо» в этом сезоне. Спасибо клубу за доверие и возможность быть частью этой команды, а болельщикам — за невероятную поддержку на протяжении всего пути. Этот сезон подарил мне бесценный опыт и множество ярких эмоций, которые я точно запомню. Желаю клубу дальнейших успехов, больших побед и всего самого лучшего!» — приводит слова Коновалова пресс-служба краснодарского клуба.

24-летний защитник выступал за «Локомотив-Кубань» с 2025 года. Вместе с командой он стал бронзовым призёром Единой лиги в сезоне-2025/2026.

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