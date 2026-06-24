Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локо» Томович прокомментировал уход защитника Коновалова из команды

Тренер «Локо» Томович прокомментировал уход защитника Коновалова из команды
Комментарии

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал уход защитника Макара Коновалова из краснодарского клуба.

«Макар заслужил большое уважение своей рабочей этикой, отношением к тренировочному процессу и желанием показывать максимум каждую свою минуту на площадке. Это качественный игрок и приятный человек. Уверен, что он прекрасно себя проявит в своей следующей команде, и желаю ему успеха на этом пути», — приводит слова Томовича пресс-служба краснодарского клуба.

24-летний защитник выступал за «Локомотив-Кубань» с 2025 года. Вместе с командой он стал бронзовым призёром Единой лиги в сезоне-2025/2026.

Сейчас читают:
Официально
Защитник Макар Коновалов покинул «Локомотив-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android