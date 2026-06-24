Тренер «Локо» Томович прокомментировал уход защитника Коновалова из команды

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал уход защитника Макара Коновалова из краснодарского клуба.

«Макар заслужил большое уважение своей рабочей этикой, отношением к тренировочному процессу и желанием показывать максимум каждую свою минуту на площадке. Это качественный игрок и приятный человек. Уверен, что он прекрасно себя проявит в своей следующей команде, и желаю ему успеха на этом пути», — приводит слова Томовича пресс-служба краснодарского клуба.

24-летний защитник выступал за «Локомотив-Кубань» с 2025 года. Вместе с командой он стал бронзовым призёром Единой лиги в сезоне-2025/2026.