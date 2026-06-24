Россиянин Ищенко поднялся на 48-е место в мок-драфте НБА перед вторым раундом — ESPN

Форвард «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко занял 48-ю позицию в обновлённом мок-драфте НБА, опубликованном ESPN перед вторым раундом. Ранее россиянин находился на 60-м месте. В самом рейтинге Ищенко рассматривается в качестве потенциального выбора под 48-м номером для «Даллас Маверикс» (пик получен от «Финикс Санз»).

По оценке ESPN, сильными сторонами 21-летнего баскетболиста являются высокий процент попаданий: в прошедшем сезоне Единой лиги он реализовал 50% бросков с игры и 45% из-за дуги.

Среди слабых мест отмечается необходимость прогресса в игре с мячом, наборе физической силы и получении опыта на более высоком уровне.

Напомним, Ищенко был признан лучшим молодым игроком Единой лиги сезона-2025/2026.