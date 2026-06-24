Источник: Адетокунбо называл игроков «Милуоки» эгоистами и общался с тренерами соперников

Журналист Джим Овчарски рассказал о внутренних противоречиях, которые возникали в «Милуоки Бакс» в прошедшем сезоне между звездой команды Яннисом Адетокунбо и его партнёрами. По словам Овчарски, греческий форвард критиковал одноклубников за эгоизм и одновременно общался с тренерским штабом соперников, что усиливало напряжённость в раздевалке.

«Адетокунбо давал понять, что ему не нравятся утечки информации из раздевалки, однако на протяжении почти всего сезона его эмоциональное состояние описывалось анонимными источниками. Он призывал к ответственности, но затем пытался представить эти сообщения как инициативу других людей.

Он называл своих партнёров эгоистами, а затем сам стоял на площадке рядом с тренером соперников и кричал о том, что тот позаботится о том, чтобы он получал мяч», — написал Овчарски в своём материале на портале Milwaukee Journal Sentinel.