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Йонас Валанчюнас: за 14 лет в баскетболе я не видел никого трудолюбивее Йокича

Йонас Валанчюнас: за 14 лет в баскетболе я не видел никого трудолюбивее Йокича
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Литовский центровой Йонас Валанчюнас рассказал о трудовой этике звёздного баскетболиста «Денвер Наггетс» Николы Йокича, отметив, что за внешним образом расслабленного человека скрывается один из самых работоспособных игроков, которых он встречал за свою карьеру.

«Люди видят одну фотографию или какое-то появление на публике и сразу делают выводы. Йокич – идеальный пример. Все говорят, что он иногда может выпить пива, наслаждается жизнью и имеет увлечения вне баскетбола. Но за мои 14 лет в профессиональном спорте я никогда не видел человека, который работал бы усерднее.

Он приезжает в зал рано утром, дополнительно бросает и работает над игрой. После каждого матча мы шли в тренажёрный зал. После каждого. Он мог провести на паркете 40 минут, я – восемь, но затем мы выполняли одну и ту же программу. Его трудовая этика – нечто особенное», – сказал Валанчюнас в видео на YouTube-канале BasketNews.LT.

Йокич в прошедшем сезоне НБА набирал в среднем 27,5 очка, делал 12,9 подбора и 10,6 передачи за 71 матч. «Денвер» вылетел в первом раунде плей-офф от «Миннесоты Тимбервулвз» (2-4).

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