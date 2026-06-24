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Тренер «Локо» Томович прокомментировал уход центрового Попова из команды

Тренер «Локо» Томович прокомментировал уход центрового Попова из команды
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Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал уход центрового Ильи Попова из краснодарского клуба.

«Илья — отличный сокомандник. Большое уважение вызывает то, что, несмотря на ограниченное игровое время, он всегда оставался позитивным и показывал образец того, как надо работать на тренировках. Мы ценим его вклад в командную атмосферу и итоговый результат. Спасибо Илье, что был с нами в «бронзовом» сезоне. Искренне желаю ему успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Попов выступал за «Локо» с 2025 года, став в его составе бронзовым призёром Единой лиги (2026).

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