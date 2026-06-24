Спортдиректор «Локо» Мелешенко высказался о шансах Ищенко на драфте НБА — 2026

Спортивный директор «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко рассказал о ситуации с защитником Всеволодом Ищенко, который выставил свою кандидатуру на драфт НБА — 2026. По словам Мелешенко, игрок дожидается драфта в Краснодаре, а клуб готов к любому исходу.

— Есть новости от Ищенко, выставившего кандидатуру на драфт НБА?

— Кандидатура Всеволода осталась на драфте. Сам он ждёт драфта в Краснодаре.

— Какие прогнозы?

— Мы готовы к развитию ситуации, при котором его выберет одна из команд НБА. Всё‑таки Всеволод — лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ, один из лучших в чемпионате на своей позиции. В «Локо» поддерживают его желание попробовать свои силы в сильнейшей лиге мира. До этого воспитанникам нашей клубной академии и в целом системы подготовки резерва Краснодарского края ещё не удавалось попасть в НБА. Выбор Севы какой‑либо из команд этой лиги станет большим событием не только для кубанского спорта, но и для всего российского баскетбола. Мы все будем болеть за него, надеясь на успешный исход. Это событие, безусловно, вдохновит многих молодых спортсменов и станет ярким примером того, что мечты могут сбываться благодаря целеустремлённости и поддержке», — приводит слова Мелешенко «Матч ТВ».

Напомним, Ищенко был признан лучшим молодым игроком Единой лиги сезона-2025/2026.