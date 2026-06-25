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Чарания: несколько команд следят за ситуацией с Каваем Леонардом

Чарания: несколько команд следят за ситуацией с Каваем Леонардом
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Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что будущее форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда может определиться в ближайшее время. По словам Чарании, за ситуацией вокруг 34-летнего баскетболиста следят несколько команд НБА.

«За ситуацией с Каваем Леонардом в ближайшие недели следят несколько команд. Я не думаю, что драфт сильно повлияет на его будущее, но в ближайшие дни и недели мы узнаем больше о «Клипперс», о самом Леонарде и о возможных вариантах с другими командами», — рассказал Чарания в видео на YouTube-канале NBA on ESPN.
Леонард в сезоне-2025/2026 сыграл за «Клипперс» 65 матчей, набирая в среднем 27,9 очка, 6,4 подбора и 3,6 передачи.

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