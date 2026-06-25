Россиянина Всеволода Ищенко выбрали на драфте НБА — 2026

Воспитанник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран на драфте НБА 2026 года под 56-м номером во втором раунде. Изначально этот пик принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего клуб обменял его в «Даллас», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Защитнику 21 год. По итогам минувшего сезона Единой лиги ВТБ он был признан лучшим молодым баскетболистом — в рамках награды, информационным партнёром которой выступает «Чемпионат».

В сезоне-2025/2026 Всеволод провёл 48 матчей, в среднем проводя на площадке 23,5 минуты. Его статистика составила 8,7 очка, 4,6 подбора, 2,0 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота.

Драфт НБА 2026 года проходит в эти минуты. Мероприятие организовано в двухдневном формате: в первый день будет проведён первый раунд, а во второй — второй. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.