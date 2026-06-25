Всеволод Ищенко отреагировал на то, что был выбран на драфте НБА — 2026

Воспитанник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился эмоциями после того, как он был выбран на драфте НБА 2026 года под 56-м номером во втором раунде.

— Что чувствуешь прямо сейчас?

— Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, но понимаю, что это только первый шаг — впереди ещё очень много работы.

— Волновался ли, когда драфт подходил к концу, а твоё имя всё никак не называли?

— Конечно, волновался. В какой-то момент уже подумал, что меня так и не задрафтуют, но вера всё же оставалась. Оказалось, не напрасно.

— Сложно ли было так долго не уснуть?

— Я всю жизнь об этом мечтал, в такие моменты не до сна.

— Много уже получил поздравлений?

— Немало. Вот разговариваю с вами, а сообщения продолжают приходить, — приводит слова Ищенко пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Отметим, изначально этот пик принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего клуб обменял его в «Даллас Маверикс».