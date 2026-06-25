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Всеволод Ищенко отреагировал на то, что был выбран на драфте НБА — 2026

Всеволод Ищенко отреагировал на то, что был выбран на драфте НБА — 2026
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Воспитанник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился эмоциями после того, как он был выбран на драфте НБА 2026 года под 56-м номером во втором раунде.

— Что чувствуешь прямо сейчас?
— Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, но понимаю, что это только первый шаг — впереди ещё очень много работы.

— Волновался ли, когда драфт подходил к концу, а твоё имя всё никак не называли?
— Конечно, волновался. В какой-то момент уже подумал, что меня так и не задрафтуют, но вера всё же оставалась. Оказалось, не напрасно.

— Сложно ли было так долго не уснуть?
— Я всю жизнь об этом мечтал, в такие моменты не до сна.

— Много уже получил поздравлений?
— Немало. Вот разговариваю с вами, а сообщения продолжают приходить, — приводит слова Ищенко пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Отметим, изначально этот пик принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего клуб обменял его в «Даллас Маверикс».

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