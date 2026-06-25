Всеволод Ищенко — 11-й россиянин в истории НБА, выбранный на драфте

Воспитанник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран на драфте НБА — 2026 года под 56-м номером во втором раунде. Таким образом, он стал 11-м российским баскетболистом в истории, выбранным на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

Полный список задрафтованных россиян теперь выглядит следующим образом:

«Бостон Селтикс». 36-й пик, 1994: Андрей Фетисов;

«Юта Джаз». 24-й пик, 1999: Андрей Кириленко;

«Юта Джаз». 21-й пик, 2004: Павел Подкользин;

«Бруклин Нетс». 22-й пик, 2004: Виктор Хряпа;

«Портленд Трэйл Блэйзерс». 23-й пик, 2004: Сергей Моня;

«Сан-Антонио Спёрс». 57-й пик, 2004: Сергей Караулов;

«Лос-Анджелес Клипперс». 12-й пик, 2005: Ярослав Королёв;

«Сиэтл Соникс». 56-й пик, 2008: Александр Каун;

«Кливленд Кавальерс». 19-й пик, 2013: Сергей Карасёв;

«Бруклин Нетс». восьмой пик, 2025: Егор Дёмин;

«Лос-Анджелес Лейкерс». 56-й пик, 2026: Всеволод Ищенко.

Отметим, изначально этот пик принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего клуб обменял его в «Даллас Маверикс».