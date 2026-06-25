Задрафтованный в НБА Ищенко ответил, предполагал ли, что окажется в «Далласе»

Воспитанник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко высказался после того, как он был выбран на драфте НБА 2026 года под 56-м номером во втором раунде и обменян в «Даллас Маверикс».
— Предполагал, что окажешься именно в «Далласе»?
— Предполагал.
— Какой теперь план действий?
— Свяжемся с «Далласом» и уточним. Всё станет понятно в ближайшее время.
— Кого хотел бы поблагодарить?
— На самом деле — всех. В первую очередь мою семью и близких мне людей, клуб «Локомотив-Кубань» и отдельно президента Андрея Владимировича Ведищева. Тренерский штаб команды и всех-всех-всех, кого можно упомянуть. Я безумно благодарен абсолютно каждому человеку, который встречался мне на этом пути. Спасибо вам! — приводит слова Ищенко пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».
Отметим, изначально этот пик принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс».