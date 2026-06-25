Егор Дёмин отреагировал на драфт Всеволода Ищенко в НБА — 2026

20-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился эмоциями от информации, что воспитанник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран на драфте НБА 2026 года под 56-м номером во втором раунде.

«Хотел написать пару слов по поводу того что Сева Ищенко был задрафтован в «Даллас»! Очень рад на него и за то, что всё больше ребят из России появляются на радарах лучшей лиги мира. Поздравляю Всеволода и его семью с этим достижением!!!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Отметим, изначально этот пик принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего клуб обменял его в «Даллас Маверикс».