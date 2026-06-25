Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин отреагировал на драфт Всеволода Ищенко в НБА — 2026

Егор Дёмин отреагировал на драфт Всеволода Ищенко в НБА — 2026
Комментарии

20-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился эмоциями от информации, что воспитанник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран на драфте НБА 2026 года под 56-м номером во втором раунде.

«Хотел написать пару слов по поводу того что Сева Ищенко был задрафтован в «Даллас»! Очень рад на него и за то, что всё больше ребят из России появляются на радарах лучшей лиги мира. Поздравляю Всеволода и его семью с этим достижением!!!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Отметим, изначально этот пик принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего клуб обменял его в «Даллас Маверикс».

Материалы по теме
Задрафтованный в НБА Ищенко ответил, предполагал ли, что окажется в «Далласе»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android