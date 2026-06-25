Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев прокомментировал пик Ищенко на драфте НБА — 2026

Президент клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поделился эмоциями от информации, что воспитанник краснодарского клуба Всеволод Ищенко был выбран на драфте НБА 2026 года под 56-м номером во втором раунде.

«Сева едет в НБА!

От всей души поздравляю Всеволода Ищенко! Наш воспитанник отправляется покорять лучшую баскетбольную лигу мира, пройдя все этапы подготовки системы «Локомотива-Кубань».

В сезоне-2025/2026 Всеволод проявил себя как настоящий лидер и помог клубу увезти домой бронзовые медали Единой лиги ВТБ, став одним из ключевых игроков команды.

Рад, что именно воспитанник академии «Локо» воплощает свою мечту. Решение Севы попробовать свои силы на драфте, а затем подписать контракт с клубом «Даллас Маверикс» — это результат упорной работы, а также большой и важный шаг не только для кубанского, но и для всего российского баскетбола.

Желаю, чтобы Сева в летнем тренировочном лагере «Далласа» доказал, что достоин места в заявке основной команды.

«Локомотив» же всегда будет для Севы родным домом, двери которого для него открыты. При любом сценарии мы будем рады видеть его в составе нашей команды.

Всеволоду удачи, ярких моментов за океаном и побед в новой главе его карьеры — в НБА!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

Отметим, изначально этот пик принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего клуб обменял его в «Даллас Маверикс».