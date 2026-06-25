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В «Локомотиве-Кубань» отреагировали на пик Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026

В «Локомотиве-Кубань» отреагировали на пик Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026
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Пресс-служба «Локомотива-Кубань» опубликовала пост по случаю новости, что воспитанник краснодарского клуба Всеволод Ищенко был выбран на драфте НБА 2026 года под 56-м номером во втором раунде.

«СЕВА ЕДЕТ В NBA! Воспитанник «Локомотива-Кубань», 21-летний защитник Всеволод Ищенко был выбран под 56-м номером на драфте Национальной Баскетбольной Ассоциации и отправляется в Dallas Mavericks! Всеволод присоединился к системе «Локо» в 2020 году и прошёл весь путь клубной вертикали — от юношеских команд Академии до основной команды, выступающей в Единой лиге ВТБ.

В сезоне-2025/2026 Сева провёл 48 матчей, в среднем проводя на площадке 23,5 минуты и набирая 8,7 очка, делая 4,6 подбора, 2,0 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота.

Мы искренне гордимся нашим воспитанником. За эти годы он проделал огромную работу, вырос внутри клубной системы и заслужил возможность сделать следующий шаг в своей карьере. Удачи за океаном, Сева! Только вперёд!» — написала пресс-служба краснодарского клуба в своём телеграм-канале.

Отметим, изначально этот пик принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего клуб обменял его в «Даллас Маверикс».

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