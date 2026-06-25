Россиянин Ищенко выбран на драфте НБА, известна первая пара плей-офф ЧМ. Главное к утру
Россиянина и воспитанника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко выбрали на драфте НБА — 2026, определилась первая пара плей-офф чемпионата мира — 2026, а также остальные 12 участников игр на вылет, стартовал заключительный тур группового этапа ЧМ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Россиянина Всеволода Ищенко выбрали на драфте НБА — 2026.
- Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира — 2026.
- Определились 12 участников плей-офф чемпионата мира — 2026.
- Швейцария победила Канаду в заключительном туре. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2026.
- Босния и Герцеговина одержала победу над Катаром в матче заключительного тура группы B ЧМ.
- Бразилия разгромила Шотландию и заняла первое место в группе С ЧМ-2026.
- Сборная Марокко обыграла Гаити в матче с шестью голами на ЧМ-2026.
- Мексика разгромила Чехию, выиграв группу А, Чехия вылетела. Очоа сыграл на ЧМ-2026.
- Сборная ЮАР обыграла Южную Корею в матче чемпионата мира — 2026 и вышла в плей-офф.
- Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года.
- Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей.
- У Очоа шесть чемпионатов мира, как у Месси и Роналду.
- Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за грубый фол на Коне, получившем перелом.
- ИИХФ представила номинантов на приз «Лучший хоккеист сезона».
Материалы по теме
Комментарии