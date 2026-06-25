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24 июня главные новости спорта, футбол, результаты ЧМ-2026, пле-йофф ЧМ, хоккей, баскетбол, НБА, драфт НБА

Россиянин Ищенко выбран на драфте НБА, известна первая пара плей-офф ЧМ. Главное к утру
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Россиянина и воспитанника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко выбрали на драфте НБА — 2026, определилась первая пара плей-офф чемпионата мира — 2026, а также остальные 12 участников игр на вылет, стартовал заключительный тур группового этапа ЧМ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Россиянина Всеволода Ищенко выбрали на драфте НБА — 2026.
  2. Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира — 2026.
  3. Определились 12 участников плей-офф чемпионата мира — 2026.
  4. Швейцария победила Канаду в заключительном туре. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2026.
  5. Босния и Герцеговина одержала победу над Катаром в матче заключительного тура группы B ЧМ.
  6. Бразилия разгромила Шотландию и заняла первое место в группе С ЧМ-2026.
  7. Сборная Марокко обыграла Гаити в матче с шестью голами на ЧМ-2026.
  8. Мексика разгромила Чехию, выиграв группу А, Чехия вылетела. Очоа сыграл на ЧМ-2026.
  9. Сборная ЮАР обыграла Южную Корею в матче чемпионата мира — 2026 и вышла в плей-офф.
  10. Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года.
  11. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей.
  12. У Очоа шесть чемпионатов мира, как у Месси и Роналду.
  13. Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за грубый фол на Коне, получившем перелом.
  14. ИИХФ представила номинантов на приз «Лучший хоккеист сезона».
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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