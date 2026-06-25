Россиянин Ищенко выбран на драфте НБА, известна первая пара плей-офф ЧМ. Главное к утру

Россиянина и воспитанника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко выбрали на драфте НБА — 2026, определилась первая пара плей-офф чемпионата мира — 2026, а также остальные 12 участников игр на вылет, стартовал заключительный тур группового этапа ЧМ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».