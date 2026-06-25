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«У Ищенко отличные перспективы в НБА». Понкрашов — о драфте российского игрока

«У Ищенко отличные перспективы в НБА». Понкрашов — о драфте российского игрока
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Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпиады в составе сборной России Антон Понкрашов прокомментировал выбор Всеволода Ищенко на драфте НБА 2026 года командой «Даллас Маверикс».

— Насколько это неожиданно?
— Вроде всё планово. Думаю, многие рассчитывали, что его выберут гораздо раньше, но в целом как будто бы и это хороший вариант. Молодая команда, которая может дать шанс.

— Выбор во втором раунде ничего не гарантирует?
— Да. Его будут проверять через Летнюю лигу, через тренировочный лагерь. В любом случае перспективы у него отличные, вообще уехать в НБА — это круто. Дальше многое будет зависеть от самого Севы. Хороший парень, пускай работает. Желаю ему терпения. Даже если он не сможет закрепиться, он будет возвращаться в Россию или Европу уже в статусе игрока НБА. Это совсем другой уровень.

— Какие у него сильные стороны?
— Рост и характер — это два самых важных фактора. Он неуступчивый, борется до конца, не боится сопротивления. При этом при своих габаритах отлично владеет телом и мячом. Думаю, что в НБА такие ребята нужны.

— «Даллас» — хорошая команда для старта в НБА?
— В целом любая команда для старта хороша, неважно это «Даллас», «Лейкерс» или другая. Желаем нашему соотечественнику удачи и верим в него, — сказал Понкрашов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Отметим, изначально этот пик принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего клуб обменял его в «Даллас Маверикс».

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