«У Ищенко отличные перспективы в НБА». Понкрашов — о драфте российского игрока

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпиады в составе сборной России Антон Понкрашов прокомментировал выбор Всеволода Ищенко на драфте НБА 2026 года командой «Даллас Маверикс».

— Насколько это неожиданно?

— Вроде всё планово. Думаю, многие рассчитывали, что его выберут гораздо раньше, но в целом как будто бы и это хороший вариант. Молодая команда, которая может дать шанс.

— Выбор во втором раунде ничего не гарантирует?

— Да. Его будут проверять через Летнюю лигу, через тренировочный лагерь. В любом случае перспективы у него отличные, вообще уехать в НБА — это круто. Дальше многое будет зависеть от самого Севы. Хороший парень, пускай работает. Желаю ему терпения. Даже если он не сможет закрепиться, он будет возвращаться в Россию или Европу уже в статусе игрока НБА. Это совсем другой уровень.

— Какие у него сильные стороны?

— Рост и характер — это два самых важных фактора. Он неуступчивый, борется до конца, не боится сопротивления. При этом при своих габаритах отлично владеет телом и мячом. Думаю, что в НБА такие ребята нужны.

— «Даллас» — хорошая команда для старта в НБА?

— В целом любая команда для старта хороша, неважно это «Даллас», «Лейкерс» или другая. Желаем нашему соотечественнику удачи и верим в него, — сказал Понкрашов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Отметим, изначально этот пик принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего клуб обменял его в «Даллас Маверикс».