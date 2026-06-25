Форвард «Зенита» Жбанов: любовь к баскетболу сильнее, чем любая боль

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» Георгий Жбанов рассказал, как выходил на заключительный матч сезона с травмой, и подчеркнул, что любовь к игре побеждает боль.

— Георгий, по ходу плей-офф вы не раз показывали свой бойцовский характер. С какими эмоциями выходили на заключительный матч сезона, учитывая травму, полученную по ходу серии?

— Да, обкололся обезболивающим — и пошёл играть. На самом деле, любовь к баскетболу сильнее, чем любая боль. Понял, что могу бегать, значит, могу играть. Обидно, конечно, что всё это не то чтобы было зря, но этого не хватило для победы. Очень обидно, до сих пор остаётся какой-то осадок. Но это жизнь. Сейчас мы проиграли — будем делать всё, чтобы в следующий раз выиграть, — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».