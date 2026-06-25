Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Зенита» Жбанов: любовь к баскетболу сильнее, чем любая боль

Форвард «Зенита» Жбанов: любовь к баскетболу сильнее, чем любая боль
Комментарии

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» Георгий Жбанов рассказал, как выходил на заключительный матч сезона с травмой, и подчеркнул, что любовь к игре побеждает боль.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

— Георгий, по ходу плей-офф вы не раз показывали свой бойцовский характер. С какими эмоциями выходили на заключительный матч сезона, учитывая травму, полученную по ходу серии?
— Да, обкололся обезболивающим — и пошёл играть. На самом деле, любовь к баскетболу сильнее, чем любая боль. Понял, что могу бегать, значит, могу играть. Обидно, конечно, что всё это не то чтобы было зря, но этого не хватило для победы. Очень обидно, до сих пор остаётся какой-то осадок. Но это жизнь. Сейчас мы проиграли — будем делать всё, чтобы в следующий раз выиграть, — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
0-2 не проблема. «Локомотив-Кубань» выиграл бронзу, оставив «Зенит» без медалей!
0-2 не проблема. «Локомотив-Кубань» выиграл бронзу, оставив «Зенит» без медалей!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android