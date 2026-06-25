Форвард «Зенита» Жбанов: награды не важны без командного результата

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» Георгий Жбанов оценил собственный прогресс, а также высказался о поддержке болельщиков.

— В этом сезоне вы подтвердили репутацию одного из лучших обороняющихся игроков Лиги. Об этом говорит и индивидуальная награда, и ваша игра на паркете. Кроме того, вы обновили личный рекорд результативности. Чувствуете, что сделали шаг вперёд?

— Если разбирать индивидуальную статистику, конечно, да. Если только сухо её разбирать, сезон стал для меня лучше. Но, видимо, этого мало, чтобы добиться каких-то результатов, надо работать ещё больше. Это всё, конечно, приятно, но я бы променял награды и рекорды на положительный результат в сезоне.

— Болельщики давно считают вас одним из символов самоотверженной игры «Зенита». Насколько для вас важно такое признание?

— Безусловно, очень важно, когда твой труд ценят болельщики и видят, как выкладываешься. Я, в свою очередь, просто делаю это от души, от сердца. Но если это ещё и признают болельщики, это вдвойне приятно.

— Насколько важна поддержка трибун в самые сложные моменты сезона?

— В плане баскетбольного клуба «Зенит», что я заметил, неважно, как идёт сезон — плохо или хорошо, какая-то большая игра или нет. Приезжает топ-4 или «Самара», «Автодор» — трибуны всё равно более-менее заполнены. То есть люди любят баскетбол, здесь поддерживают на каждом матче. Мне безумно приятно играть в атмосфере петербургского клуба. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше, — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».