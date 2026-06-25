«Зенит» расторг контракт с защитником Димитриевичем

Баскетбольный клуб «Зенит» расторг контракт с северомакедонским защитником Ненадом Димитриевичем. По условиям соглашения клуб получит денежную компенсацию. Об этом сообщается в официальном заявлении «Зенита».

Северомакедонский защитник присоединился к петербургской команде летом 2025 года. В первой половине сезона-2025/2026 Димитриевич принял участие в 10 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 11,5 очка, а также совершая 5,7 передачи, 2,9 подбора и 0,5 перехвата за игру. В Winline Basket Cup защитник провёл три встречи, в которых его средние показатели составили 6,3 очка, три передачи, два подбора и 0,7 перехвата.

В январе 2026 года Ненад на правах аренды перешёл в мюнхенскую «Баварию», где и завершил сезон, выступая в чемпионате Германии и Евролиге.