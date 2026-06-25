Североамериканские СМИ оценили пик Ищенко на драфте НБА — 2026

Североамериканские спортивные издания оценили решение «Даллас Маверикс» выбрать российского защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко под 56-м номером во втором раунде на драфте НБА — 2026.

Yahoo Sports поставило выбору оценку «4-».

«Ищенко — подвижный игрок периметра с отличным трёхочковым броском с места. Но российская лига предлагает гораздо более низкий уровень конкуренции, что затрудняет прогнозирование его будущего в НБА. Однако он также продемонстрировал умение работать с мячом в пик-н-роллах, а при росте 203 см, размахе рук 213 см и широкой комплекции у него есть все задатки качественного защитника. Если этот выбор станет удачей для «Даллас Маверикс», новое руководство во главе с Масаи Уджири и Майком Шмитцем сможет бесконечно выпендриваться. Но Ищенко — это всего лишь попытка попасть наугад», — говорится в обзоре.

CBS Sports поставило самую низкую оценку — «3».

«Даллас» использует свои широкие связи в международной скаутской работе, которыми известны как Масаи Уджури, так и Майк Шмитц. Широко распространено мнение, что это игрок, которого выбирают на драфте с целью оставить в Европе, который вряд ли будет выступать за «Даллас» в обозримом будущем. Учитывая, что на драфте к этому моменту уже не было очевидных игроков уровня НБА, это выгодное решение», — говорится в обзоре.

FanSided поставило наивысшую оценку — «5».

«Генеральный менеджер «Далласа» Майк Шмитц в очередной раз атакует на международном фронте, приобретая этот выбор на драфте за деньги. Пока Всеволод Ищенко — незавершённый проект, в России ему не приходилось сталкиваться с очень сильными соперниками, но у форвардов ростом 203 см, которые хороши в быстром нападении, демонстрируют отличные навыки владения мячом и эффективно защищаются на нескольких позициях, есть все шансы на успех», — говорится в обзоре.