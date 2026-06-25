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Кириленко отреагировал на пик Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026

Кириленко отреагировал на пик Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026
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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал пик защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко под 56-м номером на драфте НБА — 2026. По словам Кириленко, попадание в «Даллас Маверикс» предоставляет российскому баскетболисту хороший шанс для развития.

«Рад за Всеволода, что он был выбран. Действительно хорошая опция: «Даллас», Купер Флэгг — молодой парень, полностью идёт реструктуризация, перестройка команды. И, конечно же, получить такой шанс вместе с молодыми ребятами — это здорово. Даллас — отличный город, великолепные условия.

И теперь всё за Севой, всё в его руках. Он талантливый игрок, но всё будет зависеть от его рабочей этики, как он будет стараться. И, конечно же, все за него болеем, переживаем. Хотим, чтобы у него всё было классно», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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