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Депутат Госдумы Журова прокомментировала пик Ищенко на драфте НБА — 2026

Депутат Госдумы Журова прокомментировала пик Ищенко на драфте НБА — 2026
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Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала выбор защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко под общим 56-м номером на драфте НБА — 2026. «Даллас Маверикс» выбрал россиянина во втором раунде.

«Пока находимся в изоляции, наши спортсмены очень стараются, повышают своё мастерство, конечно, интерес к баскетболу в стране растёт. Это дополнительно мотивирует спортсменов ярче проявлять себя на площадке.

В таких видах спорта, как хоккей, теннис, гольф и баскетбол, у американцев подход достаточно простой: если есть сильный спортсмен, его нужно приглашать для повышения зрелищности соревнований вне зависимости от национальности. Такое отношение касается не только России, но и любой другой страны. В США существуют сильнейшие профессиональные лиги в различных видах спорта, их статус зачастую выше, чем у любительских чемпионатов мира. Как бы обидно это ни звучало, но это факт», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

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