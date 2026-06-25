Генсек РФБ Дячок отреагировал на пик Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола Владимир Дячок прокомментировал пик защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко под 56-м номером на драфте НБА — 2026. «Даллас Маверикс» выбрал россиянина во втором раунде.

«Безусловно, это очень значимое событие для нас. Потому что НБА — лучшая лига мира на сегодняшний день, там играют сильнейшие баскетболисты. Поэтому, когда наши ребята попадают на драфт НБА или напрямую по контракту попадают в НБА, это говорит, что система российского баскетбола работает, мы воспитываем хороших игроков. А Севу я помню ещё по детским соревнованиям — «Минибаскет», когда ему было ещё лет 11–12, если не ошибаюсь. Он уже тогда показывал свой талант и входил в различные номинации лучших игроков. В дальнейшем он уже продолжил путь в академии «Локомотива‑Кубань».

Надо отдать должное Андрею Владимировичу Ведищеву, как руководителю клуба, тренерскому штабу в том, что они умеют доводить молодые таланты до уровня сборной, а теперь уже и до уровня НБА. Севе — здоровья, успехов, чтобы он смог реализовать свой талант, смог прогрессировать и показать себя в лучшей лиге мира. А «Локомотиву‑Кубань» — новых талантов. Уверен, на подходе есть классные ребята, совсем скоро они о себе заявят», — приводит слова Дячка «Матч ТВ».